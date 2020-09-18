Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию

В понедельник, 14 сентября, состоялась первая встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко после начала протестов в Белоруссии. О чем говорили лидеры за закрытыми дверями, рассказал руководитель аналитического центра "Стратегия" Леонид Заико.

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