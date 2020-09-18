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Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность

Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своими действиями во внутренней и внешней политике только усиливает протестные настроения в стране. На главную ошибку лидера указал журналист Петр Семченков.
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По мнению эксперта, глава республики неадекватно оценивает реальность. На недавней встрече с политическим активом Александр Лукашенко заявил, что его режим поддерживает большинство граждан. Хотя на самом деле это не так. По подсчетам независимых СМИ, более миллиона человек требуют отставки нынешнего президента.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Глава республики назвал Соединенные Штаты главным зачинщиком беспорядков. Он даже выдумал проект американских спецслужб – "семь этапов сценария по уничтожению Белоруссии". Примечательно, что Лукашенко видит врагов даже в политических партиях, которые не играли какой-либо роли во время избирательной кампании и акций протеста.

Мнение лидера об экономической ситуации в стране вызывает удивление. Во время выступления перед чиновниками президент сообщил, что благосостояние белорусов постепенно растет, передает UDF.by. "Мы постоянно в движении, страна развивается", – рассказал Лукашенко. Политик призвал чиновников не замедлять этот процесс.

Однако на самом деле картина не такая радужная. Многолетняя политика Батьки завела экономику Белоруссии в тупик. Средняя зарплата граждан достигла 500 долларов еще десять лет назад и с тех пор больше не росла. Запугивания и угрозы уголовными делами приводят к тому, что лучшие IT– специалисты вынуждены бежать из страны.

"Александр Лукашенко своими действиями готовит почву для усиления массовых протестов в стране и возможности его свержения", – выразил мнение эксперт.

Напомним, в понедельник, 14 августа, состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко предоставить кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. По мнению экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, часть этой суммы пойдет на зарплаты силовикам, которые избивают протестующих.

Автор: 18 сентября 2020, 13:20 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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