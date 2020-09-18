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Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на усиление границы с Белоруссией. Глава ведомства порекомендовал президенту республики Александру Лукашенко "искать бревно в своем глазу".

Продолжение: Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения
прочитано 4361 раз

17 сентября глава Белоруссии выступил с речью на женском форуме. Александр Лукашенко сообщил, что был вынужден усилить войсками государственную границу с Украиной, Литвой и Польшей. По его словам, эти страны заинтересованы в дестабилизации обстановки в республике.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На слова президента отреагировал министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков. Он опроверг данные о попытке вмешательства Украины во внутренние дела Белоруссии. Глава ведомства отметил, что каждый народ волен сам определять свою судьбу.

Украинский политик призвал Александра Лукашенко успокоиться и попить воды. Жители Незалежной всегда относились доброжелательно к своим соседям. Аваков порекомендовал президенту обратить внимание на то, что происходит у него в стране.

"Александр Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти. Несет чушь", – возмутился глава ведомства.

Напомним, в Белоруссии уже несколько недель проходят митинги. Каждое воскресенье сотни граждан выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами и выкрикивают антиправительственные лозунги. В ряде городов акции протеста жестко подавляли силовики.

Автор: 18 сентября 2020, 10:21 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У авакова руки по локоть в крови и он ещё смеет в чём то упрекнуть Лукашенко.
гость
Ответить
да нет,скорее редакция дни.ру свихнулась на теме лукашенко,нашли комментатора.
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