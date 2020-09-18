Вышедшего к женщинам Лукашенко растрясли и заласкали

После того, как на первых акциях протеста против итогов выборов президента в Белорусии силовики стали жестоко задерживать и избивать мужчин, основным активом акций недовольных стали женщины. По стране прокатились женские марши.
Ответом на эти акции оппозиции стал масштабный женский форум на стадионе "Минск-арена". Перед своими сторонницами выступил лично Александр Лукашенко. Более того, после своей речи он спустился, чтобы лично пообщаться с дамами.
Полноценного разговора не получилось – восторженные поклонницы бросились к резиденту Белоруссии, стали сжимать его в объятиях и расцеловывать. Кто-то от избытка чувств даже начал трясти Александра Лукашенко за плечи.
Видео с места этой встречи появилось в Сети, передает Life.ru. На опубликованной телеграм-каналом "Пул первого" записи слышно также, что Александру Лукашенко кричат: "Спасибо, Александр Григорьевич! Мы с вами!". Довольный и со следами красной помады на щеке после машет поклонницам и отходит.
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