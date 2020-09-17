Лукашенко боялся потерять власть: депутат объяснил, почему в Белоруссии нет олигархов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит себе в заслугу отсутствие в стране олигархов. Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что отсутствие в республике влиятельных представителей крупного бизнеса объясняется корыстью и жаждой власти главы государства, а не его желанием сохранить в стране социалистическую модель.

В отличие от других постсоветских лидеров, Александр Лукашенко в 1990-е годы не стал строить традиционную рыночную модель. Крупные предприятия в республики до сих пор находятся в руках государства, которое руководит большей частью хозяйственного комплекса страны.

В отличие от России, в Белоруссии не было влияющих на власть представителей крупного бизнеса. Но объясняется это не желанием Лукашенко сохранить социалистическую модель, а его боязнью потяреть нити управления страной, считает Затулин.

По словам депутата, перед Батькой стоял пример России, где олигархи в открытую претендовали на власть, создавали свои партии и движения. Лукашенко боялся, что такой сценарий повторится в Белоруссии, заявил парламентарий на пресс-конференции в Москве.

Белорусская система выстроена таким образом, что распределением власти и богатства занимается только Лукашенко, отметил Затулин. При этом он отметил, что в республике существует социальное расслоение, поэтому наивно считать ее последним пристанищем социализма на постсоветском пространстве.

За пару месяцев до президентских выборов Лукашенко обвинил российских олигархов в намерении привести к власти в Белоруссии радикальную оппозицию. По его мнению, предвыборные пикеты и митинги в поддержку альтернативных кандидатов проводились на деньги российского крупного бизнеса.

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко провел переговоры в Сочи с Владимиром Путиным. Детали встречи и достигнутые договоренности остались в тайне.

Но несмотря на недружелюбную ристорику белорусского лидера в адрес восточного соседа, Москва выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. Ранее Россия сформировала резерев правоохранительных органов для братской республики.