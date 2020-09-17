Что Путин мог потребовать от Лукашенко за кредит в 1,5 млрд долларов

В обмен на выделение кредита в 1,5 миллиарда долларов президент России Владимир Путин мог потребовать от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко часть промышленных активов республики. Такое мнение высказал политолог Ярослав Романчук.



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