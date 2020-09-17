Новости Белоруссии Крым Президентские выборы в США Коронавирус в России

Топ новостей

Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Овсяный отвар вместо еды: врачи всеми силами пытаются спасти Билана
Владимир Пресняков откровенно о расставании с женой: Я знаю, где находится ад
партнеры
Четверг
17 сентября
Лента новостей
15:50
В Москве у станции Выхино поезд насмерть сбил человека
15:47
Солнце меняется: Человечество предупредили о грозящих опасностях
15:43
Письмо с зоны: Ефремов рассказал о сокамерниках в СИЗО и вере в Бога
15:28
"Афродита": 45-летняя звезда сериала "Ищейка" показала пикантное фото
15:15
"Я себя останавливала": Бузова не смогла перебороть чувства к Даве
15:06
Штурм раскрыла число любовниц Тарзана: Цена жизни с таким кобелиной
14:59
Пугачева откровенно об интиме с Галкиным: Ужасное сексуальное влечение
14:49
"Культуры стало меньше": Шуфутинский разнес Тимати в пух и прах
14:48
"Колесо с моста свесилось": Екатерина Андреева чудом избежала трагедии на Алтае
14:41
Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине
14:29
Что Путин мог потребовать от Лукашенко за кредит в 1,5 млрд долларов
14:29
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
14:24
Смог от пожаров в США достиг берегов Европы
14:23
Раскрыта правда о состоянии перенесшего инсульт Бориса Моисеева
14:17
В Подмосковье мужчина зарезал любовницу и поджег бытовку с телом
14:11
Разбитый унитаз и прожженные занавески: что вытворял Ефремов с молодой любовницей на съемной квартире
14:10
В Европарламенте пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко
14:01
В семье звезды "Дома-2" произошла трагедия
13:58
"Прошу меня не смешивать с той грязью": бывший возлюбленный открестился от любовницы Тарзана
13:54
"Метастазы были везде": известный артист остался с ребенком-инвалидом на руках после смерти жены от рака
13:49
На месте признания в измене Тарзан опубликовал видео с толстой киской
13:44
Появилась информация о самочувствии Боярского после обморока: Есть проблемы
13:27
На Украине учинили расправу над футболкой с изображением Путина
13:11
"Лицо стало похоже не пойми на что": звезда "Улиц разбитых фонарей" Половцев о проблемах с алкоголем
13:10
Младшего сына Лукашенко тайно вывезли в Москву
13:08
Пожилого грибника парализовало в лесу
13:04
Разгневанная Снигирь вылила кувшин воды на головы прохожих
12:50
"Семь минут всего лишь": Первый канал втянули в грязный скандал с изнасилованием
12:50
Кудрявцева о слезах Джигурды на шоу: Оказалась совершенно не готова
12:45
Младшая дочь отказалась от загулявшего Джигана: Все, отстаньте от меня
12:45
В Москве напомнили Лукашенко о признании российского Крыма
12:41
Дмитрий Медведев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"
12:24
Под Москвой нашли в колодце труп
12:15
Нетребко попала в больницу со страшной инфекцией
12:12
Сохраняет здоровье: Артемьева отказалась смотреть "Сватов"
12:12
Соловьев считает, что США могут ликвидировать Лукашенко
12:10
Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ
11:51
Над Беринговым морем перехватили два бомбардировщика США
11:45
Стало известно о романе Эвелины Бледанс с сыном Софии Ротару
11:32
"Позорище": Тарзана заплевали после скандального признания в измене Королевой
11:24
"Жена декабриста": звезда сериала "Полицейский с Рублевки" сделала важное заявление
11:11
Молодой любовнице мужа Наташи Королевой стало плохо после внезапного известия
11:01
Отзыв российских силовиков от границ с Белоруссией объяснили: Лукашенко не собираются удерживать у власти
10:59
Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака
10:51
Какие надбавки ждут россиян в октябре
10:43
Взяла измором: звезда сериала "Чики" полгода добивалась будущего мужа
10:42
Мурашко: Вакцинация медиков от коронавируса будет добровольной
10:20
Эксперт о кредите России для Белоруссии: Лукашенко будет отдавать занятое комплиментами Путину
10:05
Взбешенные белорусы загнали Баскова в угол
09:45
Объявлены шокирующие результаты экспертизы тела Валентины Легкоступовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт о риторике Тихановской: Все это уже проходили на Майдане
"Богиня": похудевшая Лолита вызвала восторг
Политолог: Из-за позиции Евросоюза положение Лукашенко остается достаточно проблемным
"Я изменил своей жене": сенсационное признание мужа Наташи Королевой
Федосеева-Шукшина заявила о пропаже крупной суммы денег
Лукашенко незаконно удерживает власть десятилетиями – эксперт
Политика
Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине

Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине

Фото: Mikhail Palinchak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиционер Светлана Тихановская отвергла возможность повторения украинского сценария в Белоруссии. По ее мнению, ситуации в соседних странах кардинально различаются. Высказывание оппозиционера оценили эксперты.
прочитано 388 раз

Политолог Наталия Елисеева отметила, что нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко совсем не похож на бывшего руководителя Украины Виктора Януковича. Батька отличается более жестким характером.

ПО ТЕМЕ

Младшего сына Лукашенко тайно вывезли в Москву

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Когда в республике начались протесты, перед Лукашенко было два варианта: поступить как четвертый президент Незалежной или же пойти по пути репрессий. Батька выбрал второй вариант и смог крепко закрепиться во власти, сообщает телеканал "360".

Также на Украине был раскол в правящих кругах. К перевороту были причастны олигархи и некоторые чиновники. В Белоруссии же система власти смогла выстоять. В силовых ведомствах действуют согласованно и едино, подчеркнул политолог Николай Сергеев.

В конце 2013 года Незалежная выбирала между соглашением с Евросоюзом и жизнью с Россией. В 2020 году в Белоруссии такого выбора не стоит. Там жители республики выступают против результатов президентского голосования.

Политолог Класковский рассказал, что украинцы часто выкрикивали лозунги "Подальше от России!". Белорусы же требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных, прекращения насилия и новые выборы.

Кроме того, митинги в республике носят мирный характер. Эксперт Евгений Прейгерман напомнил о фотографии, где протестующие снимают обувь, чтобы встать на скамейки. "На Украине же достаточно быстро перешли к баррикадам, захватам зданий", – добавил он.

Автор: 17 сентября 2020, 14:41 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперты указали на отличия протестов в Белоруссии от Майдана на Украине
Что Путин мог потребовать от Лукашенко за кредит в 1,5 млрд долларов
В Европарламенте пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко
Младшего сына Лукашенко тайно вывезли в Москву

Шоу-бизнес

Пугачева откровенно об интиме с Галкиным: Ужасное сексуальное влечение
"Культуры стало меньше": Шуфутинский разнес Тимати в пух и прах
"Колесо с моста свесилось": Екатерина Андреева чудом избежала трагедии на Алтае
Беременная Топурия привела россиян в бешенство

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Шоу-бизнес

Объявлены шокирующие результаты экспертизы тела Валентины Легкоступовой

Говорят, на певице буквально живого места не было
Шоу-бизнес

Набитые антиквариатом квартиры: сын известного актера судится с мачехой из-за завещания на 150 миллионов

Артист лишил парня всего
Шоу-бизнес

"Культуры стало меньше": Шуфутинский разнес Тимати в пух и прах

Музыкант разочаровал шансонье
Шоу-бизнес

"Семь минут всего лишь": Первый канал втянули в грязный скандал с изнасилованием

Известный комик неудачно пошутил в эфире

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
Медведева после скандального ухода показала фото с Тутберидзе
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+