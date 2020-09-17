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Политика
Соловьев считает, что США могут ликвидировать Лукашенко

Соловьев считает, что США могут ликвидировать Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о физическом устранении белорусского лидера Александра Лукашенко. С такой точкой зрения в эфире своего интернет-канала выступил российский журналист Владимир Соловьев.
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Запад не признал итоги президентских выборов 9 августа и победу Александра Лукашенко. Поддерживаемая США и ЕС оппозиция призывает белорусского лидера к переговорам, но от диалога с оппонентами он отказывается.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Владимир Соловьев напомнил о словах президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который признался, что рассматривал вариант физической ликвидации сирийского лидера Башара Асада. Глава Белого дома может решиться на ликвидацию Александра Лукашенко, считает журналист.

Такое же радикальное решение американский лидер может принять и в отношении российских государственных деятелей, предупредил Соловьев. Если Запад считает, что Москва применяет в отношении своих оппонентов боевые отравляющие вещества, то ожидать от США можно чего угодно, уверен журналист.

Напомним, что 14 сентября в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Разговор двух президентов прошел за закрытыми дверями. Переговоры продолжались несколько часов.

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Пресс-конференции и совместного заявления по итогам встречи журналисты не дождались. Известно лишь, что Путин и Лукашенко договорились о выделении кредита Белруссии в размере 1,5 миллиарда долларов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва сформировала резерв российских силовиков для братской республики. Его задействуют в том случае, если радикалы попробуют взять власть в Белоруссии силой.

Автор: 17 сентября 2020, 12:12 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

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