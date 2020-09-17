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Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов на все, чтобы сохранить власть. Политик намерен задушить любую альтернативу в республике.

Продолжение: Соловьев считает, что США могут ликвидировать Лукашенко
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В минувшую среду, 16 сентября, белорусский лидер поручил Министерству юстиций провести перерегистрацию политических партий перед реформой Конституции. Ведомство должно проверить их на предмет деятельности, а также на соответствие требованиям численности и структуры.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Это может привести к сокращению количества партий в Белоруссии, заявил политик Игорь Борисов. Из пятнадцати объединений может остаться всего три. "Лидеру республики на самом деле не нужны партии: он сам – власть, он сам – единственный решатель", – объяснил он.

Главе государства плевать на реакцию соотечественников и западных партнеров. У президента нет никаких сдержек и противовесов. Цель правоохранительных органов и всех министерств сегодня – это усиление карательных мер в отношении оппозиционеров.

Борисов отметил, что в этом году произошел кардинальный перелом: большинство граждан перестали поддерживать власть. В ответ режим Александра Лукашенко оскалился, и республика превратилась в полицейское государство, сообщает "Белорусский партизан".

"Власть показала свое истинное лицо", – сказал политик.

Эксперт предположил, что Александр Лукашенко хотел бы один остаться в Белоруссии. Его идеальная модель – это авторитарное государство, где правит только одна партия. Общественные институты не вписываются в план президента, заключил Борисов.

Автор: 17 сентября 2020, 12:10 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Кормилицын
Ответить
Вот только не надо смешивать народ и стадо бунтовщиков. Народ работает.
1

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