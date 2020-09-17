Отзыв российских силовиков от границ с Белоруссией объяснили: Лукашенко не собираются удерживать у власти

В понедельник, 14 сентября, Россия начала снимать резерв силовиков на границе с Белоруссией. Этот шаг свидетельствует о том, что Александра Лукашенко не собираются удерживать у власти, заявил руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

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В конце августа президент России сообщил о создании резерва сотрудников силовых ведомств для помощи Белоруссии в подавлении протестов. Тогда Владимир Путин уточнил, что сделал это по личной просьбе Александра Лукашенко. Военные должны были прийти на помощь властям республики, в случае если ситуация выйдет из-под контроля.

По мнению Арсения Сивицкого, заявление о формировании группы российских силовиков было адресовано странам Запада. На самом деле Путин хотел показать европейским коллегам, что любые вмешательства в дела Белоруссии являются недопустимыми, сообщает издание "Белорусский партизан".

Спустя время стало известно об отзыве силового резерва от границы с Белоруссией. Это свидетельствует о том, что Кремль пересмотрел позицию по протестам, отметил эксперт. Если раньше Москва видела главное зло в Западе, то теперь именно Лукашенко рассматривается как источник политического кризиса в республике.

"Отзыв военных говорит о том, что Кремль готовится к организации транзита власти от Александра Лукашенко к оппозиции", – заявил Сивицкий.

Напомним, в середине августа главный оппонент действующего белорусского президента Светлана Тиханович объявила о создании Координационного совета оппозиции. Цель комитета – организация новых президентских выборов. В отношении участников совета возбудили уголовное дело. Александр Лукашенко обвинил их в попытке захвата власти.