Политолог о кредите России для Белоруссии: Лукашенко будет отдавать занятое комплиментами Путину

По мнению эксперта, часть суммы пойдет на погашение старых долгов Москве. Оставшиеся деньги Александр Лукашенко потратит на подавление протестов в республике. "Эту сумму президент берет под свою личную ответственность", – подчеркнул Преображенский.
Скорее всего, власти отдадут деньги силовикам, а те, в свою очередь, будут бить протестующих дубинками, палками и ногами. Средствами рядовых российских налогоплательщиков и вкладчиков оплатят побои, сообщает Deutsche Welle.
Политолог предположил, что Лукашенко не сможет вернуть эту сумму, если оппозиции удастся захватить власть. Подобная ситуация произошла и с украинским кредитом. Нынешнее руководство не хочет выплачивать долги экс-президента Виктора Януковича.
В случае если Александру Лукашенко удастся сохранить свой пост, деньги Россия тоже вряд ли вновь увидит. Белорусская экономика уже несколько лет живет в долг, и потому считается убыточной. "Отдавать занятое он будет комплиментами Владимиру Путину", – заключил политолог.
Напомним, массовые беспорядки в Белоруссии начались 9 августа. Многих граждан не устроили результаты выборов президента. Согласно подсчетам ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80% голосов.
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