Лукашенко грозят более радикальные протесты

Академический директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA), профессор Университета Витовта Великого в Каунасе (Литва) Татьяна Чулицкая высказала свое мнение об идее Александра Лукашенко провести конституционную реформу. От этой инициативе она явно не в восторге.
По словам эксперта, аналогичные чувства испытывает и сам белорусский народ, который "категорически не настроен принимать подобные предложения". Татьяна Чулицкая напомнила, что до этого момента никакого геополитического характера марши недовольных действующим главой государства в Белоруссии не носили.
Люди, напомнила она, по большей части не выступали ни за сближение с Россией, ни за выбор европейского пути. Главным их требованием было вытащить Александра Лукашенко из президентского кресла.
Все может измениться только из-за репутации белорусского лидера у протестного населения. "Можно ожидать радикализации настроений, появится антироссийская риторика, протестное движение приобретет черты национально-освободительного", – предупредила Татьяна Чулицкая.
Александр Лукашенко, отправляясь на переговоры в Россию, надеялся сбить протесты, однако, судя по всему, рискует спровоцировать более радикальные требования недовольных. При этом выходящих на улицы людей он уже успел настроить против России.
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