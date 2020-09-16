Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко

Общественность до сих пор не знает, о чем Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили с закрытыми дверями. Детали встречи остаются тайной за семью замками. По мнению политолога Геворга Мирзаяна, лидеры заключили секретные договоренности.



Прошедшая на днях встреча президентов двух стран стала самой закрытой. Главы государств общались с глазу на глаз несколько часов, но по итогам переговоров было заявлено только о предоставлении Белоруссии очередного кредита.



Геворг Мирзаян напомнил, что перед встречей двух лидеров в Минск приезжали премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МИДа Сергей Лавров. Обычно такая подготовка проводится перед заключением серьезных договоренностей, считает эксперт.

Мирзаян предположил, что Путин и Лукашенко заключили ряд соглашений, но решили пока оставить не разглашать их детали общественности. Говоря о 1,5-миллиардном кредите Белоруссии, политолог отметил, что просто так такие деньги Москва Минску выделять бы не стала.

Эксперт считает, что документы о достигнутых договоренностях рано или поздно опубликуют. Скорее всего, это произойдет после инаугурации Лукашенко.

"Дабы придать дополнительную легитимность этим договоренностям", – пояснил политолог.

Но эксперт призвал Кремль не расслабляться. Укрепив свою власть, Лукашенко начнет саботировать взятые на себя обязательства, предупредил аналитик.

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Живительная сила кредитов творит чудеса с Александром Григорьевичем — Путин говорит (@CzarSays) September 16, 2020

Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября. Главы государств говорили за закрытыми дверями четыре часа. Однако пресс-конференции и совместного заявления по итогам встречи не было. Большая часть деталей переговоров осталась тайной.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Уже традиционно оппозиция проводит крупные митинги по воскресеньям. На последних акциях протеста силовики задержали более 400 человек.