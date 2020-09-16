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Политика
Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко

Политолог сообщил о секретных договоренностях Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко. Снимок с видео. Пресс-служба президента РФ/ТАСС
Общественность до сих пор не знает, о чем Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили с закрытыми дверями. Детали встречи остаются тайной за семью замками. По мнению политолога Геворга Мирзаяна, лидеры заключили секретные договоренности.
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Прошедшая на днях встреча президентов двух стран стала самой закрытой. Главы государств общались с глазу на глаз несколько часов, но по итогам переговоров было заявлено только о предоставлении Белоруссии очередного кредита.

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Геворг Мирзаян напомнил, что перед встречей двух лидеров в Минск приезжали премьер-министр России Михаил Мишустин и глава МИДа Сергей Лавров. Обычно такая подготовка проводится перед заключением серьезных договоренностей, считает эксперт.

Мирзаян предположил, что Путин и Лукашенко заключили ряд соглашений, но решили пока оставить не разглашать их детали общественности. Говоря о 1,5-миллиардном кредите Белоруссии, политолог отметил, что просто так такие деньги Москва Минску выделять бы не стала.

Эксперт считает, что документы о достигнутых договоренностях рано или поздно опубликуют. Скорее всего, это произойдет после инаугурации Лукашенко.

"Дабы придать дополнительную легитимность этим договоренностям", – пояснил политолог.

Но эксперт призвал Кремль не расслабляться. Укрепив свою власть, Лукашенко начнет саботировать взятые на себя обязательства, предупредил аналитик.

Напомним, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября. Главы государств говорили за закрытыми дверями четыре часа. Однако пресс-конференции и совместного заявления по итогам встречи не было. Большая часть деталей переговоров осталась тайной.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Уже традиционно оппозиция проводит крупные митинги по воскресеньям. На последних акциях протеста силовики задержали более 400 человек.

Автор: 16 сентября 2020, 21:56 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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