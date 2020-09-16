Лукашенко назвал причастные к "беломайдану" страны

По мнению Лукашенко, организовать "беломайдан" помогла методичка Джина Шарпа по разжиганию "цветных революций". Это было заметно еще в 2010 году, когда по велению западных стран в Белоруссии появились блогеры-оппозиционеры. Однако тогда, как считает президент, противникам не удалось устроить массовые беспорядки.
Вместе с тем Александр Григорьевич отметил, что на сегодняшний день "время баррикад", которое продолжалось последние два месяца, завершилось. Также он назвал государства, причастные к акциям протеста. Лукашенко убежден, что свергнуть действующую власть пытались США, Польша, Литва, Чехия и Украина, пишет "Царьград".
Президент выразил признательность силовым структурам Белоруссии, которые проявили преданность и выстояли перед натиском Запада.
Напомним, массовые протесты в республике начались сразу после окончания выборов президента. Вечером 9 августа на улицы городов вышли люди, требующие отставки Лукашенко. Согласно данным ЦИК, Александр Григорьевич получил 80% голосов, а его главная оппонентка Светлана Тихановская – всего 10%.
Оппозиционеры убеждены в фальсификации результатов выборов. Со временем эту точку зрения разделили европейские страны. В связи с этим спустя некоторое время против чиновников Белоруссии и действующего президента республики Литва, Латвия и Эстония ввели санкции.
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