Лукашенко попросил у Шойгу новое оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Стороны обсудили ситуацию в республике и то, как защититься от вмешательства извне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что республика запросила у России новые виды вооружений. Однако, о чем именно идет речь, он не поведал. В ходе встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу стороны обсудили важность защиты общих интересов.

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия "остались одни" и должны защищаться. Решение о поставках нового вооружения примут российские специалисты после анализа сильных и слабых сторон белорусской армии, пишет Lenta.

Ранее белорусский лидер встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Они провели переговоры в Сочи. Лидеры двух стран обсуждали политический кризис в Белоруссии и пути выхода из него, а также вопросы интеграции. Александр Лукашенко отметил, что в сложившейся ситуации важно не переходить "красную черту" и вспомнил о чеченском конфликте, где, по его мнению, российским властям пришлось делать именно это. Об этом разговоре политиков писали "Дни.ру".

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, начались массовые протесты и столкновения с правоохранителями. Люди требуют отставки Лукашенко и свободы политзаключенных.