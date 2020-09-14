Раскрыта особенность предстоящих переговоров Путина и Лукашенко

Общение президентов России и Белоруссии пройдет без участия прессы, журналистов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Одной из тем переговоров политиков станет политический кризис в республике. Вероятно, президенты обсудят способы разрешения конфликта между властью и протестующими. Также Путин и Лукашенко коснутся ряда экономических вопросов, в частности – понижения цен на энергоносители.
Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" предположил, что глава республики попытается обдурить коллегу на предстоящей встрече. Лукашенко пообещает Путину пойти на уступки, включая отказ от суверенитета Белоруссии. Он покажет себя как адекватный и договороспособный политик.
Напомним, что в начале сентября в республике усилились репрессии со стороны сотрудников силовых ведомств. Десятки протестующих были жестоко избиты в ходе задержаний. Лидеров оппозиционного движения либо отправили в тюрьму, либо выдворили из страны.
В легитимности Александра Лукашенко усомнились представители ряда западных стран. Они потребовали, чтобы в республике прекратили насилие и провели честные и прозрачные выборы. В отношении нескольких белорусских чиновников были введены санкции.
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