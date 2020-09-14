Журналист: Лукашенко будет стараться обдурить Путина на предстоящей встрече

В понедельник, 14 августа, состоятся переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. О том, как пройдет встреча президентов России и Белоруссии, рассудил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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