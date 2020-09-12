Названа причина прощения Россией Лукашенко

Беспорядки в Белоруссии, начавшиеся после выборов президента страны, заставили многих думать, что дни Александра Лукашенко на президентском кресле сочтены. Однако сейчас некоторые эксперты все чаще замечают, что из Москвы на политика смотрят со снисхождением и даже поощрением.

В своей авторской колонке журналист Михаил Шевчук рассказал о том, почему, по его мнению, Москва, кажется, простила антироссийские выпады Александра Лукашенко и, по всей видимости, собирается оказывать ему посильную поддержку и дальше. Замешаны экономические доводы.

Журналист считает, что некие силы в России рассчитывают принять участие в приватизации белорусских предприятий, которым до этого времени счастливо удавалось избегать приватизации.

Впрочем, напоминает Михаил Шевчук, Александр Лукашенко уже неоднократно намекал на возможность приватизации национальных предприятий в обмен на ту или иную помощь. Однако каждый раз получив желаемое президент Белоруссии свою часть этой негласной сделки не выполнял.

Возможно, полагает эксперт, желающие заполучить белорусские активы считают, что нахождение Александра Лукашенко у власти является основным требованием для участия в последующей приватизации. Однако вероятен и обратный вариант – пока в президентском кресле сидит он, все попытки российского бизнеса закрепиться в этой стране обречены на провал.

Резюмируя мысль Михаила Шевчука, можно сказать, что российская сторона, судя по всему, вновь простила Александра Лукашенко и даже готова оказать ему ту или иную поддержку в обмен на обещания сотрудничества в будущем. Выльются ли слова президента Белоруссии в конкретные действия или же, как и раньше, останутся лишь декларациями о намерении, покажет время.