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"Невиданный беспредел": бьющемуся за любовь народа Лукашенко не оставили шансов

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-глава Нацбанка Белоруссии Станислав Богданкевич считает, что дни Александра Лукашенко у власти сочтены. По его мнению, глава республики не оправдал надежд избирателей.
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Эксперт отметил, что после того, как Международный валютный фонд (МВФ) отказал Белоруссии в выделении 940 миллионов долларов, трудно будет остановить падение уровня жизни в стране. Он констатировал, что в республике есть проблемы по всем экономическим показателям. В частности, уже наблюдается нестабильность валютно-денежной системы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии
По словам Богданкевича, действующая власть во главе с Александром Лукашенко не в состоянии решить глубинные проблемы экономики. А мировое сообщество уже не будет оказывать нелегитимной власти в Белоруссии поддержки. "Невиданный беспредел в нашей стране не оставляет шансов получить хоть какую-то помощь", – заявил бывший глава Нацбанка.

Его поразила сама постановка вопроса со стороны Александра Лукашенко: мол, главное – экономика, а не здоровье и жизни белорусов. По словам Богданкевича, президент словно не видит, что кроме силовиков есть и народ.

Эксперт считает, что дни Александра Лукашенко у власти заканчиваются. При этом он отметил, что с помощью "путинской России" глава республики задержится на несколько месяцев.

Как писали "Дни.ру", в республике уже месяц продолжаются протесты, которые начались сразу после выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция и Запад не приняли итоги голосования. 14 сентября президент Белоруссии прилетит в Москву для разговора с Владимиром Путиным.

Автор: 11 сентября 2020, 20:55 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
нарская, у тебя какая - то нездоровая "любовь" к лукашенко,каждый день долбишь
его с упорством достойным хорошего дятла, целая толпа политолухов оттопталась на эту тему,а ему все нипочем,бросай уже эту тему,а то смешно становится.
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