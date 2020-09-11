"Невиданный беспредел": бьющемуся за любовь народа Лукашенко не оставили шансов

Эксперт отметил, что после того, как Международный валютный фонд (МВФ) отказал Белоруссии в выделении 940 миллионов долларов, трудно будет остановить падение уровня жизни в стране. Он констатировал, что в республике есть проблемы по всем экономическим показателям. В частности, уже наблюдается нестабильность валютно-денежной системы.По словам Богданкевича, действующая власть во главе с Александром Лукашенко не в состоянии решить глубинные проблемы экономики. А мировое сообщество уже не будет оказывать нелегитимной власти в Белоруссии поддержки. "Невиданный беспредел в нашей стране не оставляет шансов получить хоть какую-то помощь", – заявил бывший глава Нацбанка.
Его поразила сама постановка вопроса со стороны Александра Лукашенко: мол, главное – экономика, а не здоровье и жизни белорусов. По словам Богданкевича, президент словно не видит, что кроме силовиков есть и народ.
Эксперт считает, что дни Александра Лукашенко у власти заканчиваются. При этом он отметил, что с помощью "путинской России" глава республики задержится на несколько месяцев.
Как писали "Дни.ру", в республике уже месяц продолжаются протесты, которые начались сразу после выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция и Запад не приняли итоги голосования. 14 сентября президент Белоруссии прилетит в Москву для разговора с Владимиром Путиным.
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