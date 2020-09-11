"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает молодежь республики невежественной. Он сожалеет, что это поколение так легко вытащить на улицы ради "светлого будущего", о котором они вообще мало что понимают. В любом случае в стране наступит отрезвление, считает ее лидер.
"Главное, чтобы не было поздно", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
Он добавил, что через это проходят все страны, столкнувшиеся с попытками провести цветные революции.
Батька также отчитал молодых людей, которые слепо участвуют в протестах. Он призвал их помнить, что жизнь не ролик в интернете, и назад ее не отмотаешь.
Ранее 10 сентября Лукашенко назначил нового генпрокурора в стране. Им стал Андрей Швед. Дор этого он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. В разговоре с ним белорусский лидер сказал, что не собирается бросать в грязь власть и не позволит, чтобы о него и о силовиков вытирали ноги. "Не для этого меня народ избрал", – сказал Лукашенко.
В республике уже месяц продолжаются протесты, которые начались сразу после выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция и Запад не приняли итоги голосования.
14 сентября Александр Лукашенко прилетит в Москву для разговора с Владимиром Путиным.
Популярные темы форума
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Зара сидит на гречке
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Вы когда нибудь уводили мужика?
Открытие границ!!! Давайте обсудим
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Приключение Буратино "помните фильм?