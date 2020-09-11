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Политика

"Главное, чтобы не было поздно": Лукашенко пророчит отрезвление Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Лукашенко уверен, что отрезвление Белоруссии наступит в любом случае. Главное, чтобы не было поздно.

Продолжение: "Невиданный беспредел": бьющемуся за любовь народа Лукашенко не оставили шансов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает молодежь республики невежественной. Он сожалеет, что это поколение так легко вытащить на улицы ради "светлого будущего", о котором они вообще мало что понимают. В любом случае в стране наступит отрезвление, считает ее лидер.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Главное, чтобы не было поздно", – приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Он добавил, что через это проходят все страны, столкнувшиеся с попытками провести цветные революции.

Батька также отчитал молодых людей, которые слепо участвуют в протестах. Он призвал их помнить, что жизнь не ролик в интернете, и назад ее не отмотаешь.

Ранее 10 сентября Лукашенко назначил нового генпрокурора в стране. Им стал Андрей Швед. Дор этого он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. В разговоре с ним белорусский лидер сказал, что не собирается бросать в грязь власть и не позволит, чтобы о него и о силовиков вытирали ноги. "Не для этого меня народ избрал", – сказал Лукашенко.

В республике уже месяц продолжаются протесты, которые начались сразу после выборов президента. По официальным данным, победил Александр Лукашенко. Однако оппозиция и Запад не приняли итоги голосования.

14 сентября Александр Лукашенко прилетит в Москву для разговора с Владимиром Путиным.

11 сентября 2020, 20:02 Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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