Тихановскую признали новым президентом Белоруссии

Власти Литвы сообщили, что политик Светлана Тихановская будет оставаться для их страны единственным официальным президентом республики до проведения в Белоруссии новых свободных демократических выборов.
С августа в Белоруссии продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, а также против беспрецедентного применения насилия силовиками в отношении мирных демонстрантов. Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа этого года.
Победу одержал действующий лидер. За Александра Лукашенко отдали голоса более 80% жителей страны. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки.
Как писали "Дни.ру", после оглашения итогов президентской гонки женщина покинула страну. Сейчас она находится в Литве с двумя детьми. Оппозиционер Валерий Цепкало предположил, что на Светлану Тихановскую могли оказать давление белорусские власти.
Утром 9 сентября политик обнародовала обращение к россиянам. Белорусский оппозиционер призвала жителей соседней страны поддержать акции протеста. По ее словам, Александр Лукашенко больше не является легитимным президентом.
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