В России раскрыли тактику западных политтехнологов Тихановской

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала работу белорусского оппозиционера Светланы Тихановской. По словам журналистки, ее западные политтехнологи допустили ошибку.



В своем "Телеграм" ведущая программы "60 минут" написала, что Светлана Тихановская часто говорит то, о чем следовало бы промолчать. Выходит глупо и невыгодно для оппозиции.



Например, Тихановская раскрыла свои скандальные планы еще до проведения выборов президента Белоруссии. То есть получается, что она изначально стремилась не возглавить государство, а протестовать против Александра Лукашенко.



Российские власти считают, что Светлана Тихановская является не самостоятельным политиком, а поддерживаемой Западом фигурой.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии. Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, что у нее есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.