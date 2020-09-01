В России раскрыли тактику западных политтехнологов Тихановской

В своем "Телеграм" ведущая программы "60 минут" написала, что Светлана Тихановская часто говорит то, о чем следовало бы промолчать. Выходит глупо и невыгодно для оппозиции.
Например, Тихановская раскрыла свои скандальные планы еще до проведения выборов президента Белоруссии. То есть получается, что она изначально стремилась не возглавить государство, а протестовать против Александра Лукашенко.
Российские власти считают, что Светлана Тихановская является не самостоятельным политиком, а поддерживаемой Западом фигурой.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии. Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, что у нее есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.
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