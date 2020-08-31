Тихановская сделала предупреждение Путину

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. Во время беседы оппозиционер прокомментировала создание резерва сотрудников правоохранительных органов России по просьбе Александра Лукашенко.

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