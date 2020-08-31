Тихановская сделала предупреждение Путину

Протесты в Белоруссии проходят мирно, но количество демонстрантов, вероятно, пугает Александра Лукашенко. Недавно он обратился к Владимиру Путину с просьбой организовать резерв российского ОМОНа, который в случае острой необходимости мог бы навести порядок в республике. Российский лидер дал согласие.
Светлану Тихановскую обеспокоило такое решение политиков. Оппозиционер решила напомнить, что отношения Белоруссии и России могут испортится, если сотрудники правоохранительных органов по приказу Путина появятся на улицах республики. Тихановская уверена, что такое вмешательство станет нарушением суверенитета страны.
Также Светлана Георгиевна во время встречи с Пеккой Хаависто заявила, что оппозиция готова вступить в диалог с Лукашенко, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
Однако Александр Григорьевич не желает идти на переговоры. Многие политологи заметили в поведении президента желание взять народ измором. Эксперты считают, что такими темпами Лукашенко уничтожит экономику Белоруссии.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты