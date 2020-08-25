Тихановская заявила о начале "мирной революции" в Белоруссии

Светлана Тихановская отметила, что оппозиция в Белоруссии перестала быть меньшинством. С каждым днем все больше и больше граждан выступают против режима Александра Лукашенко. По словам политика, в стране началась "мирная революция".
Экс-кандидат в президенты уточнила, что переворот является демократическим, а не геополитическим. Белорусский народ борется за право свободно выбирать лидеров и решать собственную судьбу, передает РИА Новости.
Политик рассказала, что главной ее целью является диалог с действующей властью. Тихановская надеется, что оппозиции удастся договориться с Лукашенко о проведении повторного президентского голосования.
Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. Явка составила 84,28%. По данным Центризбиркома, первое место занял президент Александр Лукашенко. За него отдали голос 80,01% граждан. Светлану Тихановскую поддержали 10,01% избирателей.
После оглашения итогов голосования по всей стране начались акции протеста. Рабочие ряда крупных предприятий объявили забастовку. Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть, и пригрозил провокаторам серьезными последствиями.
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