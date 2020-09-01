Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова дала большое интервью. Политик подтвердила, что готова взять на себя ответственность и стать лидером протестных акций в Белоруссии.
"Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас со мной происходят трансформации очень большие", – отметила оппозиционер. Она добавила, что последние недели ей даются очень тяжело.
Колесникова рассказала, что огромную поддержку ей оказывают соратники. Кроме того, у политика есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.
По словам оппозиционера, главная цель протестов – повторные выборы главы Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Процедура должна быть справедливой и прозрачной.
Напомним, голосование состоялось 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, большинство граждан – 80% – поддержали действующего лидера Александра Лукашенко.
Его главный соперник Светлана Тихановская получила 10% голосов. После объявления итогов выборов политик была вынуждена покинуть страну из-за давления властей.
В середине августа она объявила о создании Координационного совета оппозиции, в который войдут самые известные и авторитетные жители страны. Они займутся вопросом обеспечения мирного трансфера власти.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь