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Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии

Соратница Тихановской заявила о готовности стать лидером протестных акций в Белоруссии

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Третью неделю в Белоруссии проходят уличные шествия против действующего режима. Примечательно, что до сих пор действия граждан никем не координировались. Журналисты узнали, кто может скоро стать во главе демонстрантов.
прочитано 2229 раз

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова дала большое интервью. Политик подтвердила, что готова взять на себя ответственность и стать лидером протестных акций в Белоруссии.

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"Месяц назад я бы сказала, что нет. А сейчас со мной происходят трансформации очень большие", – отметила оппозиционер. Она добавила, что последние недели ей даются очень тяжело.

Колесникова рассказала, что огромную поддержку ей оказывают соратники. Кроме того, у политика есть очень сильная мотивация. Она не может спокойно жить, пока в стране есть политзаключенные.

По словам оппозиционера, главная цель протестов – повторные выборы главы Белоруссии, сообщает "Коммерсантъ". Процедура должна быть справедливой и прозрачной.

Напомним, голосование состоялось 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, большинство граждан – 80% – поддержали действующего лидера Александра Лукашенко.

Его главный соперник Светлана Тихановская получила 10% голосов. После объявления итогов выборов политик была вынуждена покинуть страну из-за давления властей.

В середине августа она объявила о создании Координационного совета оппозиции, в который войдут самые известные и авторитетные жители страны. Они займутся вопросом обеспечения мирного трансфера власти.

Автор: 1 сентября 2020, 10:11 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
жила бы и жила в своей германии,куда ты лезешь,<цензура> <цензура>.....флейтистка проплаченная.
1

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