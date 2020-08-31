Белорусский политолог предрек скорое поражение оппозиции

Политолог Андрей Сыч, вопреки многочисленным мнениям, считает, что белорусской оппозиции не удастся захватить власть в республике. Эксперт заметил спад уличных демонстраций.

Власти Латвии, Литвы и Эстонии решили ввести санкции против чиновников Белоруссии, которые якобы сфальсифицировали выборы в республике. В так называемый "черный список" вошли порядка 30 представителей власти, в том числе и Александр Лукашенко.

Андрей Сыч расценивает такое поведение соседних государств как акт отчаяния. Он уверен, что санкции никаких последствий не понесут и являются лишь условностью. В этой ситуации, по мнению политолога, важно мнение Китая и России. А эти страны, как известно, признали выборы в Белоруссии легитимными.

Что касается акций протеста, которые продолжаются в республике уже три недели, то они скоро закончатся, считает Сыч, ведь людей на улицах все меньше. По его мнению, нужно признать, что оппозиции не удалось захватить власть с помощью беспорядков, забастовок и дестабилизации экономики.

"В ближайшее время государство полностью возьмет под контроль ситуацию и вернет ее в правовое поле", – уверен эксперт.

Напомним, недавно Светлана Тихановская выразила обеспокоенность решением Владимира Путина создать резерв из сотрудников российского ОМОНа для обеспечения порядка в Белоруссии. Оппозиционер считает, что отношения двух государств будут испорчены в случае такого вмешательства.