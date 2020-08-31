Белорусский политолог предрек скорое поражение оппозиции

Власти Латвии, Литвы и Эстонии решили ввести санкции против чиновников Белоруссии, которые якобы сфальсифицировали выборы в республике. В так называемый "черный список" вошли порядка 30 представителей власти, в том числе и Александр Лукашенко.
Андрей Сыч расценивает такое поведение соседних государств как акт отчаяния. Он уверен, что санкции никаких последствий не понесут и являются лишь условностью. В этой ситуации, по мнению политолога, важно мнение Китая и России. А эти страны, как известно, признали выборы в Белоруссии легитимными.
Что касается акций протеста, которые продолжаются в республике уже три недели, то они скоро закончатся, считает Сыч, ведь людей на улицах все меньше. По его мнению, нужно признать, что оппозиции не удалось захватить власть с помощью беспорядков, забастовок и дестабилизации экономики.
"В ближайшее время государство полностью возьмет под контроль ситуацию и вернет ее в правовое поле", – уверен эксперт.
Напомним, недавно Светлана Тихановская выразила обеспокоенность решением Владимира Путина создать резерв из сотрудников российского ОМОНа для обеспечения порядка в Белоруссии. Оппозиционер считает, что отношения двух государств будут испорчены в случае такого вмешательства.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты