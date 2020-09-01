Кабаева оскандалилась из-за Лукашенко

Протесты в Белоруссии лишь разгорелись с новой силой в день рождения Александра Лукашенко. Это обстоятельство, однако, не помешало ему принимать поздравления.
Пока у простых протестующих не находилось ни единого ласкового или хотя бы нейтрального слова, заметные деятели культуры, спорта и политики, в том числе и из-за границы, с этой задачей справлялись. Как отметил телеграм-канал "Пул первого", Александру Лукашенко и звонили, и направляли телеграммы.
В Сети был опубликован неполный список тех, кто поздравил президента Белоруссии. Среди знакомых имен и фамилий оказалась и Алина Кабаева. Недовольных своей властью белорусов по какой-то причине привлекла именно ее фигура.
Лукашенко поздравили с ДР многие, вот некоторые, например:— ПЕлена (@helensmail55) August 31, 2020
��Нурсултан Назарбаев
��Валентина Матвиенко
��Геннадий Зюганов
��Рамзан Кадыров
��Алина Кабаева
��Михаил Мишустин
��Патриарх Кирилл
��Сергей Лебедев
��Вячеслав Володин
��Сергей Миронов
��Рустам Минниханов
��Никас Сафронов
Пользователи Сети никогда и ни в какой стране не отличаются высокой культурой общения. Ситуация же в Белоруссии, когда многие люди почувствовали себя обманутыми во время выборов, а затем униженными после жестоких подавлений протестов, и вовсе создала нервную атмосферу.
В связи с этим банальный жест вежливости со стороны Алины Кабаевой обернулся настоящим скандалом. Агрессия, направленная на Александра Лукашенко, по касательной задела и российскую спортсменку.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко отпраздновал свой день рождения 30 августа. В это время на улицах Минска и других белорусских городов проходили массовые акции протеста. Недовольные не верят в победу политика на прошедших выборах и требуют честного подсчета голосов.
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