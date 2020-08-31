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Политика
Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению

Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Протесты в Белоруссии проходят уже три недели. В минувшее воскресенье на улицах Минска собрались десятки тысяч человек. Они по-прежнему выступают за отставку Александра Лукашенко и проведение честных выборов.

Продолжение: Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти
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По словам члена координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой, народ будет идти до конца. Александр Лукашенко, в свою очередь, отказывается идти на переговоры с оппозицией и, как считают многие эксперты, продолжает брать протестующих измором.

Так, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не сомневается, что действующий президент надеется на помощь России. Однако Лукашенко нужно общаться не с другими политиками, а с народом, бизнесом. По мнению эксперта, к 2021 году со страной может произойти страшное, если в самое ближайшее время не поменяется ситуация.

Также Романчук считает, что слова президента о новой Конституции не стоит воспринимать всерьез. Очевидно, что Лукашенко тянет время и ждет, когда народ устанет протестовать.

Политолог Дмитрий Болкунец придерживается мнения, что проведение конституционной реформы станет выходом из сложившейся ситуации. Однако президенту нужно срочно назвать конкретные сроки.

Референдум необходимо провести в ноябре, считает эксперт. На декабрь или январь нужно назначить новые президентские выборы. "Каждый день пребывания Лукашенко на посту ведет к обрушению белорусской экономики. Ни один инвестор не будет сейчас давать деньги, все это ляжет на Россию", – заключил Болкунец.

Автор: 31 августа 2020, 20:12 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пара шмар и одна сбежавшая тупая домохозяйка- вот и все эксперты)))
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