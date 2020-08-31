Эксперты: Лукашенко ведет экономику Белоруссии к уничтожению

По словам члена координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой, народ будет идти до конца. Александр Лукашенко, в свою очередь, отказывается идти на переговоры с оппозицией и, как считают многие эксперты, продолжает брать протестующих измором.
Так, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не сомневается, что действующий президент надеется на помощь России. Однако Лукашенко нужно общаться не с другими политиками, а с народом, бизнесом. По мнению эксперта, к 2021 году со страной может произойти страшное, если в самое ближайшее время не поменяется ситуация.
Также Романчук считает, что слова президента о новой Конституции не стоит воспринимать всерьез. Очевидно, что Лукашенко тянет время и ждет, когда народ устанет протестовать.
Политолог Дмитрий Болкунец придерживается мнения, что проведение конституционной реформы станет выходом из сложившейся ситуации. Однако президенту нужно срочно назвать конкретные сроки.
Референдум необходимо провести в ноябре, считает эксперт. На декабрь или январь нужно назначить новые президентские выборы. "Каждый день пребывания Лукашенко на посту ведет к обрушению белорусской экономики. Ни один инвестор не будет сейчас давать деньги, все это ляжет на Россию", – заключил Болкунец.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты