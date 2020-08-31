Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти

Александр Лукашенко лишился монополии на власть в Белоруссии. Теперь в республике три центра силы: президент, Координационный совет оппозиции и ее представитель Мария Колесникова, а также протестующий белорусский народ, считает политолог Александр Колтунов.



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