Не только Лукашенко: в Белоруссии возникли три центра власти

Политический кризис в республике может разрешить только Александр Лукашенко, уверен эксперт. Белорусы хотят восстановить свои конституционные права – на голос, свободу мнений, подчеркнул Колтунов.
В осенний политический сезон Белоруссия вступает с тремя центрами силы – президент, Координационный совет оппозиции и улица – многотысячные массы протестующих граждан, констатировал эксперт.
Политолог призвал не считать происходящее в Белоруссии революцией. Он напомнил, что митингующие ведут себя спокойно, случаев мародерства и порчи имущества нет.
"Белорусы показывают себя мягким, воспитанным, интеллигентным народом, своеобразными славянскими немцами", – заявил Колтунов.
Сравнение событий в республике с украинским Майданом тоже некорректно, полагает эксперт. "Белорусы своим протестом хотят всего лишь отстоять свои права – все", – сказал политолог в интервью порталу "Белорусский партизан".
Протесты в республике начались 1 августа, когда Центризбирком об уверенной победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Евросоюз не признал итоги голосования. Прибалтийские республики ввели персональные санкции против белорусского лидера и 30 чиновников.
На фоне политической нестабильности в Белоруссии в ближайшие две недели состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. До этого главы государств созванивались несколько раз. Кремль предостерег Запад от вмешательства во внутренние дела республики.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь
Продалась за бриллианты