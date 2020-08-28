Зеленский после выборов объявил бойкот Минску из-за действий властей

Ранее из Белоруссии для консультаций был отозван украинский посол – "из-за недопустимых действий Минска". По словам Кулебы, о возобновлении контактов в ближайшее время речи не идет. Но вопрос в том, как долго Владимир Зеленский сможет отказываться от общения без ущерба для Украины.
По официальному заявлению МИДа Украины, решение приостановить контакты с Белоруссией обусловлено обеспокоенностью главы государства безопасностью на территории своей страны. При этом украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сомневается, что приостановлены все контакты. По его мнению, даже временный бойкот и перерыв в экономических отношениях сторон может крайне негативно отразиться на состоянии Украины.
Политолог, политтехнолог и политический обозреватель Наталия Елисеева согласна с тем, что разрывать отношения с Белоруссией для Украины нецелесообразно. По ее словам, Белоруссия в некотором роде является для Владимира Зеленского связующим звеном с Россией.
По мнению экспертов, Владимир Зеленский не может признать результаты выборов в Белоруссии, потому что Евросоюз осуждает то, что сейчас происходит в республике. Но поставить в черный список Александра Лукашенко президент Украины тоже не может, потому что тогда коллега на него обидится, и отношениях двух стран будут испорчены. Более того, аналитики считают, что потеря поддержки белорусского лидера может обернуться для Владимира Зеленского серьезными последствиями, например, проигрышем на следующих президентских выборах.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Вопрос к дамам..... Серьозный
Асмус- стремная порноактриса
Как влюбить мужчину
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Безработица в стране.
Маньяки сидят на форуме
Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.