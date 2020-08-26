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Политика
Зеленский о

Зеленский о "большой проблеме" Украины: Мы не должны были этого позволить

Владимир Зеленский. Фото:Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
Президент Владимир Зеленский дал откровенное интервью. Политик рассказал о "большой проблеме" Украины.
прочитано 8027 раз

Глава государства признался, что много думал о возвращении Крыма. По его словам, прежние украинские власти совершили большую ошибку, отдав полуостров. "Мы не должны были этого позволить", – сказал Владимир Зеленский.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Политик пожаловался, что сейчас нет серьезной площадки для обсуждения крымского вопроса. На встрече нормандской четверки лидеры не хотели говорить об аннексии полуострова. Единственный рычаг давления на Россию, добавил Зеленский, – это санкции.

Президент заявил, что вернет Крым Украине. При этом политик отметил, что конфликт в Донбассе является для него приоритетным. "На востоке страны погибают люди. Для меня лично эта ситуация стоит во главе угла", – приводит слова Владимира Зеленского Euronews.

Напомним, что присоединение полуострова произошло в марте 2014 года после референдума. Согласно официальным данным, за вхождение в состав России выступили 96,7% жителей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя.

Украина и некоторые западные страны отказались признавать итоги голосования. Власти России указали, что референдум прошел в соответствии с уставом ООН и международным правом, передает РИА Новости.

Автор: 26 августа 2020, 11:27 Источник: Euronews ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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