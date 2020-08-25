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Политика
Вячеслав Володин: за ЧП с Алексеем Навальным могут стоять иностранные государства

Вячеслав Володин: за ЧП с Алексеем Навальным могут стоять иностранные государства

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Председатель Госдумы прокомментировал случившееся с Алексеем Навальным. Он заявил, что Комитету по безопасности и противодействию коррупции будет поручено проанализировать произошедшее с оппозиционером.
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Анализ происшествия даст понять, не было ли это попыткой со стороны Запада нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри нашей страны. Вячеслав Володин считает, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ситуации с Алексеем Навальным и заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля могут говорить об истинной подоплеке инцидента.

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Алексей Анатольевич Навальный общественный деятель

Вячеслав Володин поблагодарил летчиков, которые "моментально отреагировали на ухудшение самочувствия пассажира и совершили экстренную посадку в Омске". Кроме того, он отметил профессиональные действия российских врачей, которые без промедления приступили к реанимационным действиям и проведению консилиума. При этом председатель Госдумы подчеркнул, важность того, чтобы такое отношение было ко всем пациентам.

Вячеслав Володин добавил, что в России не делят людей, которым нужна помощь, на категории: не важно, являются ли они представителями партии власти или оппозиционерами. Также он отметил, что хорошо, что Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Политик выразил надежду на то, что она поступила бы также, если бы это касалось любого другого гражданина нашей страны.

Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

"Однако последовавшие затем заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", – считает Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на то, что ЧП с Алексеем Навальным случилось после подведения итогов выборов президента Белоруссии, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела республики. По его словам, страны Евросоюза, Украина и США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Председатель Госдумы заявил, что необходимо всесторонне изучить случившееся.

Автор: 25 августа 2020, 18:53 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дума поддержала проект бюджета на следующие три года

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
Ответить
Думаю,что то,что происходит в Беларуссии,илдет подготовка и в России Нужна провокация и решили,что на отравление Алексея-только подумают на кремль Народ надо взбудоражить Как спец службы Бел все проспали и в России также все проспят ВВ не вылазит из бугнкера Чтоон там делаенттнапонгятноСделал же себе вакцину-что сидеть Или меняйте его,если не хочет работать Но то,что Россия повторит Бел у меняи на это нет никакого сомнения Вы Хабаровск не можете преодолеть,А всю страну тем более <цензура>!!!
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