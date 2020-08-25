Песков прокомментировал возможность начать расследование отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на тему того, при каких условиях будет инициировано расследование по факту отравления оппозиционера Алексея Навального. Уточняется, что для возбуждения уголовного дела нужны веские основания.

По данным телеканала "360", на сегодняшний день в Кремле не сочли необходимым открывать официальное расследование. Песков отметил, что подозрения властей в причастности к инциденту не имеют никаких оснований. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что нельзя исключать иные варианты, при которых ингибитор холинэстеразы оказался в организме основателя ФБК.