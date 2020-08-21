Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Пятница
21 августа
Лента новостей
16:59
Ефремов нанес удар своему адвокату: Найму посильнее
16:54
"Человек сам себе не принадлежит": адвокат сообщил о проблемах с головой у Михаила Ефремова
16:53
Втянутый в мерзкий скандал с ДТП Стебунов: Мне есть что сказать, но это не понравится защите Ефремова
16:52
Политолог: Координационный совет оппозиции Белоруссии – детский сад
16:49
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
16:43
Адвокат объяснила отказ Муцениеце от съемок с Прилучным
16:40
Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание
16:21
Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко
16:15
"Лучший футболист, муж и отец": Барановская рассказала о значимом мужчине
16:01
Алкоголик Ефремов отчитал называющий его убийцей народ: Верят телевизору
15:58
Беременная звезда "Дома-2" во второй раз пошла в ЗАГС с одним и тем же мужчиной
15:57
Богатая Собчак заткнула за пояс Богомолова
15:45
ТНТ обнародовал дату премьеры четвертого сезона сериала "Фитнес"
15:29
Многодетный Рома Жуков женился на директоре конкурса красоты
15:02
Молодой любовник подло бросил известную певицу
14:55
Павел Прилучный сообщил о судьбе своего героя из сериала "Мажор"
14:54
Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии
14:52
Украинский генерал: Российская армия взяла Белоруссию под полный контроль
14:50
Брат Нюши поразил народ своей красотой
14:50
Принц Гарри планирует поездку в Лондон без Меган Маркл
14:49
Кардинальное преображение Натальи Бардо вызвало споры
14:47
Жена находящегося в коме Навального обратилась к Путину
14:30
Рецепт салата "Панцанелла" с бакинскими томатами и багетом
14:27
"Дни.ру" дарят подарки: тату у звездного мастера
14:21
"Маша, мы нужны нашей маме!": публичное обращение сестры к Шукшиной
14:12
Известный певец снял штаны перед Барановской
14:12
Moscow Raceway ждет участников: пилоты B-Tuning к битве готовы
14:07
Союзный парламент признал выборы в Белоруссии открытыми и демократическими
13:50
Российскую гиперзвуковую ракету оказалось невозможно применять
13:45
"Понятно-понятно": друг Ефремова пришел в шок от услышанного о себе после смертельного ДТП
13:41
"Он уже еле сидит": сраженный тяжелым недугом Зайцев напугал россиян
13:31
Муцениеце расцвела после развода с Прилучным: Пусть знает, кого потерял
13:22
Лукашенко не оставили шансов на спасение: физических и финансовых ресурсов нет
13:22
Назван главный способ получения любви
13:11
Александр Серов лишился отложенных на борьбу с болезнью денег
13:06
В Москве гимнастка погибла из-за бракованного спортивного снаряда
13:05
Чумазый Генри Кавилл обнародовал фото со съемок продолжения "Ведьмака": Больше нет накладной лысины
12:58
Афиша: чем заняться в Москве до конца лета
12:53
Самойлова и Джиган вернулись с отдыха без двух членов семьи
12:48
"Имбирь меня и спас": Толкалина рассказала о лечении коронавируса
12:38
Сын Зеленского попал в больницу с коронавирусом
12:24
Орландо Блум раскрыл неожиданные данные о сериале "Властелин колец"
12:20
Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку
12:12
Выглядит нервным: Ефремов сделал неожиданное заявление в суде
12:04
"Предвзятое отношение и заинтересованность": судью по делу Ефремова могут отстранить
12:02
Рожающая Регина Тодоренко впала в истерику после слов врача
11:32
Прилучный ищет замену Муцениеце: В сериале "В клетке" будут новые любовные линии
11:32
Российские учителя получат новые выплаты с 1 сентября: все подробности
11:30
Громкое дело: в Израиле 30 мужчин изнасиловали 16-летнюю девушку
11:17
В Петербурге мошенники обокрали 100-летнюю блокадницу
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Кому выгодно отравление Алексея Навального
Киркоров об обиде Легкоступовой на Пугачеву: Не нужно обвинять в своих неудачах другого человека
Политика
Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко

Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Смена власти в Белоруссии не станет для российского руководства проблемой, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, в Москве подготовились к любому развитию событий в соседней республике.

Продолжение: Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание
прочитано 1407 раз

Эксперт признал, что в случае падения режима Александра Лукашенко Белоруссия станет для России основной проблемой после Украины. Но Москва подготовилась к этому, уверен он.

ПО ТЕМЕ

Лукашенко назвал виновников массовых беспорядков в Белоруссии

Украинский генерал: Российская армия взяла Белоруссию под полный контроль

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусская оппозиция способна пойти по украинскому сценарию. Ее представители обсуждают выход из ОДКБ и Союзного государства, отключение российских телеканалов и вытеснение русского языка из СМИ и других сфер.

Если власть в Белоруссии возьмет прозападная оппозиция, Белоруссия замкнет санитарный кордон на западных границах России, отметил Ищенко. Это станет критической проблемой для Москвы, уверен аналитик.

Но неожиданностью для России такой поворот событий не станет – она готова к худшим сценариям в соседней республике, полагает эксперт. Он напомнил, что в свое время СССР находился в международной изоляции и выжил. Сегодня у Москвы прочные позиции в мире, у страны есть перспективы стать одной из сильнейших экономик мира, сказал Ищенко в интервью порталу "Украина.ру".

Ранее спикер Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказал об отношениях с Россией после смены власти в республике. По ее словам, разрыва отношений с Москвой не будет – оппозиция не намерена выходить из интеграционных структур, включая Союзное государство.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После отставки Александра Лукашенко оппозиция продолжит выстраивать дружественные отношения с Москвой, заверила Мария Колесникова. Белорусский лидер в свою очередь назвал членов Координационного совета "откровенно отвязанными нацистами".

Автор: 21 августа 2020, 16:21 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Разорванные тела, слезоточивый газ, гранаты: как прошла ночь после выборов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Уже не актив": под режим Лукашенко заложили "бомбу"
Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском
Тихановская о ситуации в Белоруссии: Забастовки зажали диктатуру в угол
Эксперт исключил сотрудничество Кремля с "марионеткой" Тихановской

Шоу-бизнес

"Человек сам себе не принадлежит": адвокат сообщил о проблемах с головой у Михаила Ефремова
Адвокат объяснила отказ Муцениеце от съемок с Прилучным
Втянутый в мерзкий скандал с ДТП Стебунов: Мне есть что сказать, но это не понравится защите Ефремова
"Лучший футболист, муж и отец": Барановская рассказала о значимом мужчине

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Брат Нюши поразил народ своей красотой

У семьи певицы хорошие гены
Шоу-бизнес

"Понятно-понятно": друг Ефремова пришел в шок от услышанного о себе после смертельного ДТП

Иван Стебунов не ожидал такого поворота
Сериалы

Муцениеце расцвела после развода с Прилучным: Пусть знает, кого потерял

Актриса продемонстрировала точеную фигуру
Шоу-бизнес

Александр Серов лишился отложенных на борьбу с болезнью денег

Артист признался, что перегорел

Гороскоп

Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+