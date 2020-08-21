Эксперт: В Москве подготовились к свержению Лукашенко

Смена власти в Белоруссии не станет для российского руководства проблемой, считает политолог Ростислав Ищенко. По его мнению, в Москве подготовились к любому развитию событий в соседней республике.



Продолжение: Лукашенко об итогах разговора с Путиным по ситуации в Белоруссии: У нас полное взаимопонимание

Эксперт признал, что в случае падения режима Александра Лукашенко Белоруссия станет для России основной проблемой после Украины. Но Москва подготовилась к этому, уверен он.



Белорусская оппозиция способна пойти по украинскому сценарию. Ее представители обсуждают выход из ОДКБ и Союзного государства, отключение российских телеканалов и вытеснение русского языка из СМИ и других сфер.

Если власть в Белоруссии возьмет прозападная оппозиция, Белоруссия замкнет санитарный кордон на западных границах России, отметил Ищенко. Это станет критической проблемой для Москвы, уверен аналитик.

Но неожиданностью для России такой поворот событий не станет – она готова к худшим сценариям в соседней республике, полагает эксперт. Он напомнил, что в свое время СССР находился в международной изоляции и выжил. Сегодня у Москвы прочные позиции в мире, у страны есть перспективы стать одной из сильнейших экономик мира, сказал Ищенко в интервью порталу "Украина.ру".

Ранее спикер Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова рассказал об отношениях с Россией после смены власти в республике. По ее словам, разрыва отношений с Москвой не будет – оппозиция не намерена выходить из интеграционных структур, включая Союзное государство.

После отставки Александра Лукашенко оппозиция продолжит выстраивать дружественные отношения с Москвой, заверила Мария Колесникова. Белорусский лидер в свою очередь назвал членов Координационного совета "откровенно отвязанными нацистами".