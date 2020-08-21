Украинский генерал: Российская армия взяла Белоруссию под полный контроль

Белоруссия находится по контролем российских спецслужб и вооруженных сил, которые следят за ситуацией в республике. С таким заявлением на пресс-конференции в Киеве выступил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.



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