"Это личная катастрофа Лукашенко": эксперт рассказал о непоправимой ошибке Батьки

Александр Лукашенко пытался обмануть всех – и своих сограждан, и мировое сообщество, но сам себе создал проблемы, отметил киевский политолог. Результат президента в 80% эксперт назвал "вызывающим".
Белорусы понимают, что в условиях высокой протестной активности Лукашенко не мог набрать столько голосов – президент потерял легитимоность в обществе, констатировал Лесев. Президент совершил фатальную ошибку, и ее ничем не исправить, считает политолог.
В былые времена даже оппозиция признавала, что Лукашенко поддерживает большинство белорусов. Теперь в этом сомневаются даже сторонники президента, отметил Лесев.
Белорусский лидер загнан в угол: любой его следующий ход только ухудшит ситуацию, уверен эксперт. "Это личная катастрофа Лукашенко", – цитирует политолога портал "Украина.ру".
Тем не менее, покидать кресло белорусский лидер не собирается. Отойдя от первоначальной растерянности, глава государства смог мобилизовать сторонников. В минувшее воскресенье прошел их митинг на площади Независимости в Минске. Во вторник сторонники президента провели акции в Гродно и Могилеве. В них участвовали по несколько тысяч человек.
Тем временем ситуация на западных границах Белоруссии накаляется. Евросоюз не признал итоги президентских выборов и поддержал Светлану Тихановскую, однако считать ее избранным главой государства не спешит.
Накануне Александр Лукашенко привел вооруженные силы республики на западных границах в состояние боевой готовности. Ранее были анонсированы армейские учения на границе с Литвой. Маневры продлятся до 20 августа.
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