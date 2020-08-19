СМИ: в Минске обнаружили российский спецсамолет

На фоне протестов в Белоруссии в Сети сообщили тревожную новость. Вечером 18 августа в международный аэропорт республики прибыл самолет Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия".



Такие данные появились на онлайн-сервисе Flightradar24. По имеющейся информации, воздушное судно RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково в 16:07 и приземлилось в Минске в 17:18.

О том, кто и для чего прибыл в республику на этом самолете, неизвестно, поскольку власти двух государств не говорили о визите каких-либо официальных лиц в республику во время протестов в Белоруссии. Согласно данным открытых источников, эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является СЛО "Россия".

СМИ предположили, что это может быть самолет ФСБ России. По словам источника газеты "БИЗНЕС Online", аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как "высотный пункт управления".

Примечательно, что уже как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший во время протестов в Белоруссии в республику. Напомним, 12 августа СМИ писали об обнаруженных в республике двух Ту-134АК из состава ВКС России.

Как писали "Дни.ру", обстановка в стране накаляется с каждым днем. Протесты в Белоруссии бушуют уже более недели. Митинги начались из-за результатов президентских выборов в республике.

После того, как победил Александра Лукашенко, белорусы выступили против действующей власти и стали настаивать на перевыборах. Они считают голосование нечестным. Кроме того, люди требуют прекращения произвола со стороны правоохранительных органов.