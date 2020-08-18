Озвучены условия для введения российских войск в Белоруссию

Политолог Денис Бунюкин считает, что Россия пойдет на введение войск в Белоруссию только в случае вторжения в союзную страну других государств. По мнению Бунюкина, такая угроза исходит прежде всего от Евросоюза.
В частности, на вмешательство могут решиться Польша или Литва. Однако специалист уверен, что российское руководство не станет нарушать суверенитет Белоруссии, даже если президент страны Александр Лукашенко оставит свой пост, сообщает Ura.ru.
Напомним, что после президентских выборов 9 августа в Белоруссии не прекращаются массовые акции протеста. Митингующих поддержали в Евросоюзе, объявив Лукашенко персоной нон грата. Это означает, что в объединении его больше не признают легитимным главой государства.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Вонь
Не русский муж !
Пить кофе на диете
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Ассоциации с именем Лера?
Дочь связалась с таджиком
Разборки в семье Алибасовых.