Оппозиция проигрывает: соперникам Лукашенко дали последний шанс

Белорусская оппозиция проводит многотысячные митинги и уже празднует победу над Александром Лукашенко. Однако президент твердо стоит на своем и отказывается уходить в отставку. Несмотря на яркие и многочисленные акции оппозиции, протестное движение зашло в тупик, считает политический обозреватель Александр Статкевич.



На воскресном митинге оппозиции в Минске собралось более 100 тысяч человек. Картинка красивая: море людей с красно-белыми флагами, растянувшаяся на многие километры колонна демонстрантов, идущая к дому правительства.



Но за эффектной картинкой скрывается тревожная действительность, считает политический обозреватель Александр Статкевич. По его мнению, на Александра Лукашенко акции его оппонентов эффекта не производят.

Белорусский лидер игнорирует протест и требования оппозиции и даже забастовки предприятий не заставят его пойти на уступки, полагает эксперт. Лукашенко может долго сидеть в президентском кресле, но готовы ли рабочие к продолжительному протесту, задается вопросом аналитик.

Поведение белорусского лидера дает свои плоды, считает Статкевич. Протестующие достигли пика своих возможностей, дальше – только спад. Если сейчас оппозиции не удастся добиться выполнения своих требований, то "народное восстание" против Лукашенко окончится провалом, уверен эксперт.

Сейчас для оппозиции наступает момент истины. Нужно придумывать новые методы борьбы с властью и не ждать, что режим Лукашенко рухнет сам собой. "У протеста остался последний шанс", – написал Статкевич в колонке на портале "Солидарность".

Александр Лукашенко в минувшее воскресенье выступил с эмоциональной речью на митинге своих сторонников в Минске. По его словам, Белоруссия стоит перед угрозой потери независимости, а войска НАТО "находятся в 15 минутах от наших границ".

Политический кризис в республике начался после выборов президента 9 августа. Согласно Центризбиркому, Александр Лукашенко победил с результатом 80%. В США и ЕС итоги голосования не признали. Одним из первых белорусского лидера поздравил президент Владимир Путин.