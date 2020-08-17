"Спастись ему не удастся": в Москве считают положение Лукашенко безнадежным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается удовлетворять требования протестующих, но его судьба предрешена, считает московский политолог Андрей Суздальцев. По его словам, еще один день у власти – уже достижение для Батьки.



Продолжение: Лукашенко ответил на требование рабочих провести повторные выборы: Никогда не дождетесь

Действия оппозиции эксперт считает пассивными. При этом Александр Лукашенко все равно обречен, заявил Андрей Суздальцев. По его мнению, рано или поздно к белорусскому лидеру придут "полевые командиры", которые возьмут власть в свои руки и заставят покинуть президентское кресло. "Спастись ему не удастся", – уверен политолог.



Конкретных сроков отставки Лукашенко эксперт называть не стал. Еще один день у власти – большое достижение для белорусского лидера, сказал Суздальцев в беседе с "Комсомольской правдой".

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин полагает, что президент найдет в себе силы уйти самостоятельно. Торопить его не стоит, ведь принять такое решение Александру Лукашенко очень трудно, считает эксперт.

Политолог дал оценку воскресному митингу в поддержку белорусского лидера. Он смотрелся неубедительно, констатировал Жарихин. На его взгляд, инициатива принадлежала людям из ближайшего окружения Лукашенко. Президент, вероятно, понимал, что мероприятие обречено на провал, заявил политолог.

В воскресенье, 16 августа, перед Домом правительства в центре Минска прошел митинг сторонников Александра Лукашенко. По разным оценкам, организаторам мероприятия удалось собрать от трех до пяти тысяч человек, хотя государственные СМИ заявляли о 65 тысячах участников.

Оппозиция провела свою акцию. Митингующие собрались у стелы "Минск – город-герой" и прошли огромной колонной до Дома правительства. В шествии приняли участие более 100 тысяч человек. Оппозиционные телеграм-каналы утверждают, что по всей республике в антиправительственных акциях участвовали более 700 тысяч белорусов.

Политический кризис в республике начался после президентских выборов 9 августа. Центризбирком объявил победителем Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования. Главный соперник главы государства Светлана Тихановская уехала в Литву.