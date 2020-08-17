Лукашенко оценил количество бастующих рабочих: Погоды не делает

Утром 17 августа глава государства прибыл на вертолете на территорию Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), чтобы поговорить с сотрудниками предприятия. В ходе визита Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с забастовками.
Белорусский политик отметил, что заводы по всей стране продолжают работать. В стачках якобы участвуют от 150 до 200 человек. По мнению президента, такое количество бастующих "погоды не делает", сообщает БелТА.
Лукашенко рассказал, что на самом деле количество рабочих на предприятиях превышает допустимое количество. Власти держат "лишнюю численность", чтобы люди могли прокормить свои семьи в разгар пандемии.
"Кто хочет работать, пусть работает. Если люди не хотят работать, мы их не заставим", – сказал Александр Лукашенко.
Напомним, что на прошлой неделе во многих городах Белоруссии начались массовые забастовки. На митинги вышли сотрудники Минского автомобильного завода, Минского электротехнического завода, Белорусской атомной электростанции.
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