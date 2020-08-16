Лукашенко на митинге в Минске: Встаю перед вами на колени

Александр Лукашенко собрал в Минске митинг своих сторонников на фоне продолжающихся массовых акций протеста. Глава государства выступил перед сторонниками с зажигательной речью.

По разным подсчетам, на провластный митинг в Минске собрались несколько тысяч человек. Людей из регионов свозили в столицу Белоруссии автобусами.

На центральную площадь Независимости в Минске люди начали подтягиваться к 12 часам. Александр Лукашенко вышел к собравшимся спустя два часа.

Даже сейчас, когда власть Батьки, кажется, висит на волоске, своей риторики он не изменил. Украина, Польша, Литва и Латвия требуют от Минска провести новые выборы, но в таком случае белорусы погибнут как нация, сказал Лукашенко.

Глава государства предупредил собравшихся об угрозе внешнего вторжения со стороны НАТО. "Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ", – заявил Лукашенко. Примечательно, что о "российской агрессии", белорусский лидер не сказал ни слова, хотя неделей ранее обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела республики после задержания "боевиков ЧВК Вагнера".

По его словам, Белоруссия рискует стать "отхожим местом Европы" и частью санитарного кордона. "Я никогда не пойду на слом нашего государства", – обратился Лукашенко к собравшимся.

Повторные выборы, на которых настаивают в Европе, белорусский лидер снова отверг. В таком случае республика погибнет, заявил Лукашенко. "Даже когда я буду мертвым, я не позволю вам отдать страну", – обратился президент к участникам митинга.

В проявлениях жестокости во время акций протеста Лукашенко обвинил оппозицию. Он призвал не трогать журналистов государственных СМИ и врачей.

"Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили", – обратился Лукашенко к сторонникам. При этом журналисты отмечают, что на колени Батька не встал – это была фигура речи.

Лукашенко назвал митинг "50-тысячным действом".

И сказал, что встаёт на колени перед собравшимися. И не встал.



Лучший стендап 2020 pic.twitter.com/eG3dKqRK2V — Yaroslav Conway (@YaroslavConway) August 16, 2020

Напомним, что с прошлого воскресенья в Белоруссии продолжаются митинги оппозиции. К протестующим присоединились коллективы предприятий, которые объявили забастовку. Глава МВД республики Юрий Караев принес извинения за насилие над участниками оппозиционных акций.