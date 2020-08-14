Более сотни: Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших во время протестов

В Минздраве Белоруссии опубликовали данные о количестве пострадавших во время протестов. По данным ведомства, в ходе акций были госпитализированы 150 человек.
Представители министерства отметили, что всем оказавшимся в больницах была оказана амбулаторная помощь. За минувшие сутки новых госпитализированных не было.
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