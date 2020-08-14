Поддержавший демонстрантов милиционер сбежал из Белоруссии: Хотели меня отловить и избить

Бывший участковый рассказал, что после того как в социальных сетях распространилось его видео с поддержкой демонстрантов, к нему приехало начальство. Руководители потребовали, чтобы милиционер отдал форму и удостоверение.
Мужчина догадывался, что его могут арестовать, и поэтому вел переговоры с начальниками из окна квартиры на девятом этаже. "Я им сказал, что все через балкон, и вот через балкон на девятом этаже все это передал", – вспомнил экс-правоохранитель.
Позднее мужчина узнал, что бывшие коллеги планировали жестоко расправиться с ним из-за ролика. Милиционеры хотели отловить его и сильно избить. Экс-правоохранитель был вынужден бежать из страны, чтобы защитить себя и близких, передает издание РБК.
По его словам, большинство коллег проголосовали за действующего президента Александра Лукашенко. При этом бывший милиционер заявил, что знает несколько людей, которые тоже хотят покинуть страну из-за оппозиционных взглядов.
Ранее "Дни.ру" написали о том, что некоторые силовики поддерживают демонстрантов. Они снимают видеозаписи, на которых выбрасывают форму в мусорное ведро или сжигают ее.
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