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Президент Литвы: Белоруссия войдет в состав России, если мы будем пассивно наблюдать

Президент Литвы: Белоруссия войдет в состав России, если мы будем пассивно наблюдать

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию в Белоруссии. В противном случае это приведет к потере страной независимости, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
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Политик заявил, что прошедшие выборы не были свободными и честными. Доказательство тому – массовые беспорядки в крупных городах Белоруссии. По мнению литовского президента, Александр Лукашенко не является легитимным лидером.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Гитанас Науседа отметил, что справиться с возникшей проблемой поможет международное сообщество. Другие государства должны принять активное участие в решении белорусского конфликта. При этом санкции нужно вводить осторожно: они могут негативно повлиять на жизнь простых граждан.

Литовский президент уверен: Россия заинтересована в том, чтобы Белоруссия стала ее государством-сателлитом, то есть политически и экономически зависимым. "Белоруссия будет интегрирована в состав России, если мы будем пассивно наблюдать за происходящим", – сказал Науседа в интервью Sky News.

Ранее политик сообщил, что Литва, Польша и Латвия подготовили план стабилизации ситуации в Белоруссии. Проект включает три пункта: отказ Лукашенко от применения силы к демонстрантам, освобождение незаконно задержанных и беседа с представителями гражданского общества, уточняет РИА Новости.

Автор: 14 августа 2020, 09:44 Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тамара Андреева
Ответить
Везде они своё мурло сунут. Украина тому пример, Грузия. Что после цветных революций жить стали лучше? Нет, жить они стали ещё хуже.
1

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