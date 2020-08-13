Белорусские военные выбрасывают награды и сжигают форму (видео)

С 9 августа в Белоруссии проходят митинги. Граждане недовольны победой Александра Лукашенко на президентских выборах и требуют провести повторное голосование. Некоторые настаивают на том, чтобы пост главы государства заняла оппозиционный политик Светлана Тихановская.
Во многих крупных городах мирные протесты переросли в массовые беспорядки. Силовики применяют дубинки, светошумовые гранаты и пистолеты с резиновыми пулями, чтобы успокоить демонстрантов. В результате столкновений с милиционерами пострадали десятки жителей страны.
Некоторые военнослужащие отказались использовать оружие против соотечественников. Они размещают ролики, на которых избавляются от формы: выкидывают ее в мусорный бак и окно или сжигают в поле. "Белорусского братства, спецназа больше нет", – заявил один из авторов видео.
В другом ролике, опубликованном в телеграм-канале Nexta Live, бывший спецназовец выбрасывает свои награды. "Я очень гордился тем, что служил в роте специального назначения. То, что сейчас происходит, – это ужасно. Вещи, которые я так хранил, стали помойкой. И они должны находиться там, где этого заслуживают", – сказал мужчина.
Напомним, что выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, большинство избирателей – 80% – отдали голос за действующего президента Александра Лукашенко, сообщает "Москва 24". Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан. Против всех высказались 4% жителей страны.
Через три дня после оглашения итогов голосования Тихановская покинула Белоруссию. Политик пояснила, что приняла "тяжелое решение", но у нее не было выбора. Она записала видео и попросила соотечественников сидеть дома. Эксперты предположили, что женщина снялась в ролике под давлением белорусского руководства.
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