Цепкало: На сбежавшую в Литву Тихановскую было оказано давление

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются. Граждане требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул пост президента страны. В такой момент людям необходима поддержка главного оппозиционера – Светланы Тихановской. Но кандидат в президенты внезапно покинула республику.

Светлана Тихановская призналась, что решение перебраться в Литву далось ей нелегко. Оппозиционеру пришлось сделать некий выбор. Кандидат в президенты не уточнила, перед какой дилеммой она оказалась, но отметила, что дети для нее являются самым главным в жизни.

Кроме того, Светлана Георгиевна призвала протестующих больше не выходить на улицы города. Она хочет, чтобы белорусы проявили благоразумие и соблюдали закон.



Несмотря на то, что Тихановская говорит о непричастности ее супруга к решению покинуть республику, экс-кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало уверен – на Светлану Георигиевну оказали давление через ее мужа, который до сих пор находится в заключении. Политик пытается связаться с ней, но пока тщетно.

Бегство Тихановской в Литву ранее также прокомментировала доверенное лицо оппозиционера Ольга Ковалькова. Она тоже склоняется к тому, что кандидата в президенты вывезли из республики власти Белоруссии. "Ситуация критическая", – признала Ковалькова.