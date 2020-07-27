Коронавирус в России Санкции Конституция Крым Парад Победы

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Понедельник
27 июля
Лента новостей
02:02
Алексиевич о борьбе с Лукашенко: Приходит время женщин
00:37
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июля 2020 года
00:07
"Похоже на свадебный наряд": Арзамасова в белом платье удивила народ
22:06
Идущий на шестой срок Лукашенко неожиданно столкнулся с мощным противником
20:00
Эвелина Бледанс похвасталась успехами особенного сына
18:17
Путин провел телефонные переговоры с Зеленским
18:05
Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!
17:47
"Адское время": Бочкарева сделала заявление о скандале с наркотиками
17:47
Первый парад ВМФ в Дагестане сняли на видео
17:39
Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники
17:29
Россиянам пообещали скачок цен на интернет
17:13
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
17:00
Кардашьян решила развестись с мужем из-за его болтливости
16:28
Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
16:26
Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами
16:08
"Меня разнесло": Гагарина сделала личное признание
15:37
Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена
14:59
Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк
14:51
Дочь Маликова рассказала о неуверенности в себе
14:03
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
13:45
Александр Беляев оставил сыну богатое наследство
13:26
Куценко отреагировал на обвинения в домогательствах
13:20
"Переформатировался энергетически": рыжий из "Иванушек" отмечает 50-летие
12:41
Сын Валерии сделал предложение своей возлюбленной
12:38
Гузеева станет новой ведущей реалити-шоу "Дом-2"
12:11
"Может, хватит?": доктор Мясников распек идею о дистанционном образовании
11:59
Куда ее увезли? Кондулайнен ищут после госпитализации
11:47
Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с "Поля чудес"
11:26
"Деловая колбаска": дочь Кудрявцевой освоила полезный навык
11:19
Дайнеко вместе с дочерью бежит из США: Пустите нас домой
11:02
Лолита Милявская: шестому мужу быть
10:44
"Как сестрички": народ ахнул от вида моложавой Пугачевой с дочерью
10:44
Число зараженных коронавирусом в России превысило 812 тысяч
10:39
СМИ: Елена Кондулайнен госпитализирована с инсультом
08:01
Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен
07:48
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года
06:08
Преобразившуюся Екатерина Стриженову поклонники сравнили со школьницей
04:01
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
02:07
Семенович пропустила собственный выпускной из-за соревнований
23:55
"Страус": Кети Топурию высмеяли за нелепое откровенное фото
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
Ковальчук раскрыла секрет вечной молодости
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов рублей
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
Политика
Алексиевич о борьбе с Лукашенко: Приходит время женщин

Алексиевич о борьбе с Лукашенко: Приходит время женщин

Фото: Ondrej Deml/CTK/www.globallookpress.com/
Выборы президента Белоруссии, судя по всему, еще способны будут преподнести Александру Лукашенко несколько неприятный сюрпризов. О том, что делать людям, чтобы их услышали, рассказала советская и белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.
прочитано 399 раз

Александр Лукашенко еще до начала голосования предпринял целый ряд шагов, который должны будут обеспечить ему убедительную победу на выборах президента Белоруссии. Однако среди избирателей нашлись недовольные, которых ни неожиданные проблемы у потенциальных кандидатов, ни уголовные дела не убедили в необходимости поддерживать действующего лидера.

ПО ТЕМЕ

Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена

Сюжеты Выборы президента Белоруссии - 2020

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В итоге в стране сложилась ситуация, когда люди выходят на улицы, чтобы выразить свой протест. А симпатии недовольных сосредоточились вокруг Светланы Тихановской. Во главе штабов отстраненных кандидатов также стоят женщины – Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Объединение женщин вызвало неоднозначную реакцию у легендарного белорусского оппозиционера Зенона Позняка, эмигрировавшего из страны и не принимающего участия в нынешнем противостоянии с Александром Лукашенко. Однако обращать внимание на его слова не стоит, уверена Светлана Алексиевич.

"В Позняке есть высокомерие: мол, что могут эти женщины? Но приходит время женщин. Они сделали то, что вы, мужчины, не сделали", – подчеркнула Светлана Алексиевич.

"В этой ситуации я буду голосовать за Тихановскую", – подчеркнула писательница.

Сама она, по собственному признанию, хотела бы проголосовать за мужчину – Виктора Бабарико. "Он человек другой формации, не той рабской, которая сложилась в советское и постсоветское время", – объяснила писательница свои симпатии.

Автор: 27 июля 2020, 02:02 Источник: Радио "Свобода" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Белорусский политик о положении Лукашенко: Он одинок, просто изгой
Экономист: Белоруссию ждут крайне непростые времена
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"

Шоу-бизнес

Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!
"Адское время": Бочкарева сделала заявление о скандале с наркотиками
Старая и страшная: Айзу Анохину затравили поклонники
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Муж Нюши не отказался от интима с бывшей женой: Супружеский долг платежом красен

Всплыли пикантные подробности

Шоу-бизнес

Изменивших памятник Высоцкому родственников назвали упырями и психопатами

Известный писатель обратился к сыну Владимира Семеновича

Шоу-бизнес

Хвастливого избранника Бузовой обвинили в воровстве и подражании

На Давида Манукяна сыпятся упреки
Шоу-бизнес

Дочь "засветила" интерьер дома Анастасии Заворотнюк

Поклонники оценили вкус звезды

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+