Нервный Лукашенко публично закатил истерику из-за коронавируса

Односторонние действия государств поставили под угрозу торговые отношения и трудовую миграцию, заявил Лукашенко. Он пожаловался на отсутствие координации стран ЕвразЭС, что усиливает негативные последствия коронавируса.
Закрытие границ в связи с распространением COVID-19 белорусский лидер назвал "эгоистичными решениями", которые принимаются без учета интересов соседей. "В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями", – добавил Лукашенко.
По всей видимости, глава государства прежде всего имел в виду Россию, которая 16 марта закрыла границу с Белоруссией из-за коронавируса. Решение Москвы стало для Лукашенко неожиданным.
Белорусский лидер эмоционально прокомментировал закрытие Россией границы. По словам политика, ситуация в его республике гораздо лучше, а восточный сосед "полыхает от коронавируса".
Да и вообще, добавил Лукашенко, мир из-за уханьской инфекции сошел с ума. "Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония", – сказал президент.
Опасность коронавируса Лукашенко явно недооценил. В стране до последнего работали торговые центры, кафе, проходили футбольные и хоккейные матчи. После приезда миссии ВОЗ в начале апреля власти республики начали вводить ограничения.
Коронавирусом в Белоруссии болеет 3281 человек. Выздоровели 203 пациента, не смогли справиться с инфекцией 33 человека – в основном люди преклонного возраста.
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