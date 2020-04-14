Смертельный коронавирус спутал планы 65-летнего Лукашенко

СМИ сообщали, что Александр Лукашенко может провести досрочные президентские выборы летом – 12 или 19 июля. Спешка главы государства была вызвана желанием решить вопрос власти до того, как по республике ударит экономический кризис из-за трудностей в отношениях с Россией.
Однако карты Лукашенко спутал коронавирус. Теперь дата президентских выборов зависит от эпидемии. Если ситуацию удастся взять под контроль в июне, белорусский лидер сможет рискнуть. Однако вероятен и перенос голосования на более поздний срок, отмечает портал "Политнавигатор".
В таком случае шансы Лукашенко на успех серьезно снижаются. К осени из-за коронавируса и проблем в отношениях с Москвой Минск рискует подойти с разрушенной экономикой и угрозой дефолта.
Коронавирусом в Белоруссии болеют более трех тысяч человек. С учетом того, что население республики меньше населения Москвы, ситуация с COVID-19 в стране хуже, чем в России.
Глава государства несет личную ответственность за распространение коронавируса в Белоруссии, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью порталу "Подъем" политик призвал Лукашенко сложить полномочия.
До недавних пор власти отказывались вводить ограничительные меры из-за распространения коронавируса в Белоруссии. Работали торговые центры, кафе и магазины, при заполненных трибунах проходили футбольные и хоккейные матчи, а школьники и студенты ходили на учебу.
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